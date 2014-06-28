В Нижнем Тагиле три автомобиля пострадали в ДТП на Вагонке (ФОТО)
28 июня 2014, 23:35Происшествия
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Пострадавших нет, но автомобили разбиты.
Авария произошла в районе 15 часов на перекрестке Вагоностроителей и Тимирязева. В синий автомобиль Volkswagen влетел серебристый Ford, а после этого Volkswagen слегка зацепил Ладу.
Причины этого субботнего ДТП, конечно, выяснят в ГИБДД. Но наверняка, имеет место превышение скорости: судя по фотографиям с места происшествия, водитель автомобиля Ford не только не соблюдал дистанцию, но и двигался с существенной скоростью.
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