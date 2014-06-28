В Нижнем Тагиле три автомобиля пострадали в ДТП на Вагонке (ФОТО)

Авария произошла в районе 15 часов на перекрестке Вагоностроителей и Тимирязева. В синий автомобиль Volkswagen влетел серебристый Ford, а после этого Volkswagen слегка зацепил Ладу.

Причины этого субботнего ДТП, конечно, выяснят в ГИБДД. Но наверняка, имеет место превышение скорости: судя по фотографиям с места происшествия, водитель автомобиля Ford не только не соблюдал дистанцию, но и двигался с существенной скоростью.