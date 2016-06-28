3 пассажира погибли, еще 3 находятся в больнице с травмами в результате пьяной аварии около г. Заречного
28 июня 2016, 08:30Происшествия
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49-летний пьяный водитель въехал в дерево.
Авария произошла 26 июня на автотрассе Студенческий - поселок Белореченский, сообщает агентству «Интерфакс-Урал» отдел пропаганды регионального УГИБДД.
Водитель Рено Флюенс, находясь в алкогольном опьянении, двигался по дороге. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и на скорости врезался в дерево. Трагедия лишила жизни трех человек. Еще трое получили различные травмы и были доставлены в больницу поселка Белоярский.
Сотрудники ГИБДД сообщают, что сам водитель не пострадал.
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