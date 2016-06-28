3 пассажира погибли, еще 3 находятся в больнице с травмами в результате пьяной аварии около г. Заречного

Водитель Рено Флюенс, находясь в алкогольном опьянении, двигался по дороге. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и на скорости врезался в дерево. Трагедия лишила жизни трех человек. Еще трое получили различные травмы и были доставлены в больницу поселка Белоярский.