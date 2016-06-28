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3 пассажира погибли, еще 3 находятся в больнице с травмами в результате пьяной аварии около г. Заречного
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 пассажира погибли, еще 3 находятся в больнице с травмами в результате пьяной аварии около г. Заречного

28 июня 2016, 08:30Происшествия
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