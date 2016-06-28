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Стропальщик УГМК погиб в Красноуральске в результате обрыва траверсы крана: на предприятии ведется прокурорская проверка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стропальщик УГМК погиб в Красноуральске в результате обрыва траверсы крана: на предприятии ведется прокурорская проверка

28 июня 2016, 17:00Происшествия
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