Стропальщик УГМК погиб в Красноуральске в результате обрыва траверсы крана: на предприятии ведется прокурорская проверка
28 июня 2016, 17:00Происшествия
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По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошел 28 июня примерно в половину девятого утра на одной из производственных площадок ОАО «Святогор», входящего в состав УГМК.
Мужчина 1979 года рождения получил серьезные травмы в результате обрушения грузозахватного приспособления, являющегося промежуточным звеном между крюком подъемного крана и грузом. Рабочий был доставлен в больницу, но спасти его не удалось: от полученных повреждений мужчина скончался.
В данный момент на ОАО «Святогор» проводится прокурорская проверка с целью выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.
Ещё один несчастный случай со смертельным исходом произошел на производстве в прошлый четверг в Каменск-Уральском. Мужчине на голову упала заготовка массой 300 кг. От полученных травм он скончался в больнице.
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