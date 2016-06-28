Стропальщик УГМК погиб в Красноуральске в результате обрыва траверсы крана: на предприятии ведется прокурорская проверка

Мужчина 1979 года рождения получил серьезные травмы в результате обрушения грузозахватного приспособления, являющегося промежуточным звеном между крюком подъемного крана и грузом. Рабочий был доставлен в больницу, но спасти его не удалось: от полученных повреждений мужчина скончался.

В данный момент на ОАО «Святогор» проводится прокурорская проверка с целью выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Ещё один несчастный случай со смертельным исходом произошел на производстве в прошлый четверг в Каменск-Уральском. Мужчине на голову упала заготовка массой 300 кг. От полученных травм он скончался в больнице.