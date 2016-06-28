Водитель тонированной иномарки уехал с места ДТП на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

По словам автолюбителя, приславшего в редакцию TagilCity.ru кадры видеорегистратора, водитель автомобиля «Мерседес» спровоцировал столкновение между автомобилями. Затем он остановился, вышел из автомобиля, молча осмотрел повреждения, вернулся в свой автомобиль и уехал.

Сначала он жался влево, я не знаю почему. Я сигналил ему, но он не реагировал. Потом произошло столкновение. Я крикнул ему – «будем вызывать ГИБДД?!», а он просто вернулся в свой внедорожник с регистрационным номером «А009УК» и... Уехал. Я вызвал полицию и жду её приезда уже час. У моего автомобиля помято крыло, сломано зеркало, повреждена дверь. Нанесённый ущерб я оцениваю примерно в 30 000 рублей рассказал водитель автомобиля «Субару» Максим.