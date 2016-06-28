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Водитель тонированной иномарки уехал с места ДТП на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Водитель тонированной иномарки уехал с места ДТП на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

28 июня 2016, 12:45ПроисшествияПавел Щербина
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