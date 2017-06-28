9-летняя девочка попала под машину во дворе жилого дома в Екатеринбурге
28 июня 2017, 07:15Происшествия
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В Екатеринбурге во дворе жилого дома 9-летняя девочка попала под машину.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, девочка с другими детьми гуляла на детской площадке. Начался дождь, и ребята поспешили домой. Школьница неожиданно выскочила перед «Ладой Калиной».
Водитель ТС не заметил ребенка из-за припаркованной машины и совершил наезд.
Школьница получила перелом ноги.
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