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Автоледи из Полевского и ее пассажир подрались с сотрудниками ДПС во время проверки документов (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автоледи из Полевского и ее пассажир подрались с сотрудниками ДПС во время проверки документов (ВИДЕО)

28 июня 2017, 08:10Происшествия
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