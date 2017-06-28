Автоледи из Полевского и ее пассажир подрались с сотрудниками ДПС во время проверки документов (ВИДЕО)

Внимание полицейских привлекло то обстоятельство, что пассажир авто не был пристегнут. На требование предъявить документы мужчина лишь раскрыл свой паспорт, но не дал его инспектору ДПС в руки. Сотрудник ГАИ снял это на телефон.

Далее, как рассказали в ГИБДД Свердловской области, сотрудники ДПС в связи с отказом предъявить документы начали применять к сопротивляющемуся мужчине физическую силу и спецсредства – наручники. Они арестовали пассажира.

В это время женщина препятствовала инспекторам исполнению их профессиональных обязанностей. Автоледи порвала форменное обмундирование сотруднику ДПС и нанесла ему телесные повреждения.

В отношении пассажира был составлен административный протокол «за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Мужчина был арестован на двое суток. А вот его жена обвиняется в применение насилия в отношении представителя власти, согласно УК РФ. Материалы протокола переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, сообщает РИА URA.RU.