Два человека погибли во время ночного пожара в многоэтажке в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, в огне погибли два человека – мужчина и женщина. Несмотря на усилия пожарных, квартира сгорела полностью.

В ликвидации ЧС принимали участие 8 единиц техники и 30 пожарных .

Во время тушения пожара из дома пришлось эвакуировать 15 жильцов, среди них один ребенок. Личности погибших, причины возгорания пока неустановлены.