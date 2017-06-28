Два человека погибли во время ночного пожара в многоэтажке в Екатеринбурге (ФОТО)
28 июня 2017, 08:50Происшествия
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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел серьезный пожар в квартире на предпоследнем этаже в многоэтажке.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, в огне погибли два человека – мужчина и женщина. Несмотря на усилия пожарных, квартира сгорела полностью.
В ликвидации ЧС принимали участие 8 единиц техники и 30 пожарных.
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Во время тушения пожара из дома пришлось эвакуировать 15 жильцов, среди них один ребенок. Личности погибших, причины возгорания пока неустановлены.
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Фото: Е1
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