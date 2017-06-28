Грабители разбили витрины, вынесли смартфоны и деньги из салона «Евросети» в Екатеринбурге (ФОТО)
28 июня 2017, 14:30Происшествия
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В торговом центре на Уралмаше в Екатеринбурге ограбили салон «Евросеть».
Сюжеты: Екатеринбург
В четыре часа утра 28 июня в уральской столице произошло ограбление салона «Евросеть» в торговом центре «Кировский люкс».
Неустановленные лица разбили наружную стеклянную стену торгового помещения, забрались внутрь и забрали несколько десятков смартфонов, лежащих на витринах, и имеющиеся в кассе деньги.
Сейчас проводится проверка случившегося. Будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «кража». В «Евросети» комментировать ЧП отказались, как сообщает Е1.RU.
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Фото: Е1.RU
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