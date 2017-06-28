Грабители разбили витрины, вынесли смартфоны и деньги из салона «Евросети» в Екатеринбурге (ФОТО)

В четыре часа утра 28 июня в уральской столице произошло ограбление салона «Евросеть» в торговом центре «Кировский люкс».

Неустановленные лица разбили наружную стеклянную стену торгового помещения, забрались внутрь и забрали несколько десятков смартфонов, лежащих на витринах, и имеющиеся в кассе деньги.

Сейчас проводится проверка случившегося. Будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «кража». В «Евросети» комментировать ЧП отказались, как сообщает Е1.RU.

Фото: Е1.RU