Склад интернет-магазина по торговле наркотиками обнаружен в квартире жительницы Верхней Пышмы (ФОТО)

Более двух килограммов синтетических наркотиков обнаружено у жительницы Верхней Пышмы: женщина имела отношение к незаконной деятельности интернет-магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Верхней Пышме задержана ранее судимая гражданка, осуществлявшая незаконную деятельность с наркотиками, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Женщина занималась фасовкой наркотических средств для дальнейшей продажи.

Фото: Валерий Горелых

Полицейские обнаружили в ее съемной квартире спортивную сумку, в которой находились свертки с порошком белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что данное вещество является синтетическим наркотиком. Вес его составил 2 150,92 г.

32-летняя женщина задержана и находится под стражей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Задержанной по обвинению в незаконной деятельности, связанной с наркотиками, грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.