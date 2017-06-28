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Склад интернет-магазина по торговле наркотиками обнаружен в квартире жительницы Верхней Пышмы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Склад интернет-магазина по торговле наркотиками обнаружен в квартире жительницы Верхней Пышмы (ФОТО)

28 июня 2017, 08:35Происшествия
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