Тело 35-летнего мужчины с металлической проволокой на шее обнаружено в Нижнем Тагиле (ФОТО)

25 июня в Нижнем Тагиле, в районе Горбатого моста, был обнаружен труп мужчины. У него на шее находилась металлическая проволока, сообщает АН «Между строк».

В следственном комитете Ленинского района подтверждают этот факт и сообщают о том, что личность погибшего уже установлена, ведется проверка обстоятельств произошедшего.

По предварительной версии следствия, имеет место суицид. Была ли при погибшем предсмертная записка, не сообщается.

Фото: АН «Между строк»