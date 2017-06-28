Тело 35-летнего мужчины с металлической проволокой на шее обнаружено в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 июня 2017, 12:50Происшествия
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В Нижнем Тагиле найдено тело мужчины с металлической проволокой.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 июня в Нижнем Тагиле, в районе Горбатого моста, был обнаружен труп мужчины. У него на шее находилась металлическая проволока, сообщает АН «Между строк».
В следственном комитете Ленинского района подтверждают этот факт и сообщают о том, что личность погибшего уже установлена, ведется проверка обстоятельств произошедшего.
По предварительной версии следствия, имеет место суицид. Была ли при погибшем предсмертная записка, не сообщается.
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Фото: АН «Между строк»
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