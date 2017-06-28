Житель Тавды предстанет перед судом как один из соучастников хищения 2,6 млн рублей

21 марта 2017 года в екатеринбургском аэропорту был задержан житель Тавды , объявленный в международный розыск . Мужчине заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершеннм в составе группы: путем подделки документов и отмывания денег соучастники преступления присвоили более 2,6 млн рублей тавдинского предприятия.

Троим из них уже вынесены приговоры. Они отбывают наказание в колониях общего режима. В отношении последнего члена преступной группы собрана достаточно полная доказательная база. В связи с этим уголовное дело в отношении задержанного направлено в суд, сообщает СУ СК Свердловской области.