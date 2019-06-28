На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу

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Инцидент произошёл вечером 28 июня во время концерта Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Информация о том, что одна из зрительниц получила травму, поступила от лидера группы Ильи Прусикина, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
О переломе Прусикин заявил со сцены. Очевидцы сообщают, что музыкант попросил толпу разойтись, чтобы выпустить пострадавшую. После того, как девушку увели, концерт продолжился.
Напомним, что сегодня в столице Свердловской области проходит Ural Music Night. На 75 городских площадках выступят 7,5 тысячи музыкантов из 20 стран мира.
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