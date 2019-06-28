Тагильчане предстанут перед судом за хищение денег у сироты

По версии следствия, двое тагильчан знали, что у одного из сирот имеются накопления пенсии по потери кормильца. Она убедили молодого человека, что его деньги могут похитить, и пообещали сохранность сбережений. Таким образом, злоумышленники заполучили 570 тысяч рублей.