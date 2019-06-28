Тагильчане предстанут перед судом за хищение денег у сироты
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Двое тагильчан, обманувших сироту на 570 тысяч рублей, обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, двое тагильчан знали, что у одного из сирот имеются накопления пенсии по потери кормильца. Она убедили молодого человека, что его деньги могут похитить, и пообещали сохранность сбережений. Таким образом, злоумышленники заполучили 570 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия у одного из обвиняемых арестовали имущество на 100 тысяч рублей.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
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