В Екатеринбурге умерла пассажирка ВАЗа, попавшего в ДТП на прошлой неделе
Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала 28 июня умерла пассажирка ВАЗа, попавшего в ДТП 19 июня, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла на перекресте улиц Московская и Островского. ВАЗ не пропустил иномарку, ехавшую на разрешающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль откинуло на тротуар, где находилась женщина с коляской.
Водитель ВАЗа получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Женщина была госпитализирована с переломом костей таза и голени. Ей провели несколько операций, однако сегодня она скончалась от остановки сердца.
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