В Екатеринбурге умерла пассажирка ВАЗа, попавшего в ДТП на прошлой неделе

Авария произошла на перекресте улиц Московская и Островского. ВАЗ не пропустил иномарку, ехавшую на разрешающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль откинуло на тротуар, где находилась женщина с коляской.

Водитель ВАЗа получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Женщина была госпитализирована с переломом костей таза и голени. Ей провели несколько операций, однако сегодня она скончалась от остановки сердца.