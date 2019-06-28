В Каменске-Уральском на заводе два человека получили ожоги
Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На КУМЗ Каменска-Уральского двое рабочих получили ожоги из-за разбившегося металла. Изначально в соцсетях появилась информация о взрыве, сообщает Znak.
По предварительным данным, ЧП произошло по неосторожности. Двое человек получили ожоги. В администрации города заявили, что ситуация под контролем.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на заводе взорвался станок, что привело к пожару. Однако в МЧС пояснили, что их не привлекали для ликвидации ЧП на заводе.
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