В Каменске-Уральском на заводе два человека получили ожоги

По предварительным данным, ЧП произошло по неосторожности. Двое человек получили ожоги. В администрации города заявили, что ситуация под контролем.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на заводе взорвался станок, что привело к пожару. Однако в МЧС пояснили, что их не привлекали для ликвидации ЧП на заводе.