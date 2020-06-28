Водителей автобусов и маршруток Свердловской области наказали за 15 тысяч нарушений

С начала 2020 года полицейские выявили больше пятнадцати тысяч нарушений – проверки проводились негласно. Стражи порядка под видом обычным пассажиров находились в салонах автобусов и маршруток и по ходу движения фиксировали все нарушения водителями ПДД. На конечной остановке транспортное средство «встречали» представители технического и дорожного надзора – сотрудник под прикрытием предъявлял нарушителю перечень всех допущенных фактов несоблюдения ПДД.

В итоге к ответственности привлечены водители и перевозчики более 1300 транспортных средств, которые выходили на маршрут с техническими неисправностями. У 15 автобусов были выявлены не зарегистрированные в должном порядке изменения в конструкциях – установка дополнительных газовых баллонов и мест для пассажиров.

Больше двух сотен предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, заплатили штрафы от трёх до ста тысяч рублей за каждое нарушение.