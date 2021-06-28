17-летний юноша покончил с собой в Каменске-Уральском

17-летний юноша покончил с собой в Каменске-Уральском
17-летний юноша покончил с собой в Каменске-Уральском
Сегодня, 18:48ПроисшествияФото: pixabay.com
В Каменске-Уральском 17-летний юноша, который не единожды имел проблемы с законом, покончил с собой. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

17-летний подросток был ранее неоднократно судим за кражи и приговорен к условному сроку. Он наложил себя руки 24 июня в доме на улице Первомайская, 27 в Каменске-Уральском, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предсмертной записки он не оставил, поэтому пока неясно, что его толкнуло на этот шаг, отметил собеседник.

По данному инциденту в СКР возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Пока оно безфигурантное.

Напомним, 19-летний житель Екатеринбурга совершил самоубийство на глазах трех молодых человек, которые выбивали у него долг. По версии следствия, погибшего довели до суицида две девушки и 17-летний молодой человек.

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