4-летняя девочка утонула в чане с игрушками в доме ребенка в Екатеринбурге

Пока воспитатели пили чай, 4-летняя девочка-отказничок утонула в чане для мытья игрушек в доме ребенка в Екатеринбурге. В СКР возбудили уголовное дело.

Несчастный случай произошел в специализированном доме ребенка № 5 на улице Сыромолотова, 24А в Екатеринбурге в конце декабря 2020 года. Никто не хотел огласки и скандала накануне Нового года, ведь дом ребенка напрямую подчиняется областному Минздраву, рассказал источник в медицинских кругах «КП-Екатеринбург». По словам собеседника издания, трагедия произошла, когда воспитательницы решили проветрить помещение и вывели детей, но забыли про девочку. Оставшись одна слепой от рождения ребенок упала в 25-литровый чан с чистящими средствами для мытья игрушек. Девочку обнаружили в воде спустя 30 минут. Все это время, судя по камерам видеонаблюдения, воспитатели не заходили в комнату, а пили чай. После инцидента в Следственном комитете возбуждено уголовное дело о халатности, в свердловских учреждениях для детей-инвалидов проходят прокурорские проверки. В доме ребенка, где произошел инцидент, была уволена директор и обе воспитательницы, не усмотревшие за малышкой. Напомним, 27 июня в Лесном утонула 12-летняя девочка. На берегу водоема она отдыхала вместе с родителями. На прудовской вахте утонула 12-летняя девочка в Лесном

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