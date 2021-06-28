4-летняя девочка утонула в чане с игрушками в доме ребенка в Екатеринбурге

4-летняя девочка утонула в чане с игрушками в доме ребенка в Екатеринбурге
4-летняя девочка утонула в чане с игрушками в доме ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пока воспитатели пили чай, 4-летняя девочка-отказничок утонула в чане для мытья игрушек в доме ребенка в Екатеринбурге. В СКР возбудили уголовное дело.

Несчастный случай произошел в специализированном доме ребенка № 5 на улице Сыромолотова, 24А в Екатеринбурге в конце декабря 2020 года.

Никто не хотел огласки и скандала накануне Нового года, ведь дом ребенка напрямую подчиняется областному Минздраву, рассказал источник в медицинских кругах «КП-Екатеринбург».

По словам собеседника издания, трагедия произошла, когда воспитательницы решили проветрить помещение и вывели детей, но забыли про девочку. Оставшись одна слепой от рождения ребенок упала в 25-литровый чан с чистящими средствами для мытья игрушек.

Девочку обнаружили в воде спустя 30 минут. Все это время, судя по камерам видеонаблюдения, воспитатели не заходили в комнату, а пили чай.

После инцидента в Следственном комитете возбуждено уголовное дело о халатности, в свердловских учреждениях для детей-инвалидов проходят прокурорские проверки.

В доме ребенка, где произошел инцидент, была уволена директор и обе воспитательницы, не усмотревшие за малышкой.

Напомним, 27 июня в Лесном утонула 12-летняя девочка. На берегу водоема она отдыхала вместе с родителями.

Сюжеты:
Екатеринбург
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