Изнасилованная мужем свердловчанка несколько месяцев добивалась возбуждения дела

31-летняя жительница Екатеринбурга, которая обвинила бывшего мужа в избиении и изнасиловании, не могла добиться справедливости несколько месяцев. Несмотря на предоставленные ею доказательства — судмедэкспертиза, справки врачей, показания свидетелей — следователи долго не заводили уголовное дело на мужчину.

Происшествие случилось в декабре 2020 года. На тот момент супруги вместе уже не жили и даже состояли в отношениях с другими людьми, но мужчина часто занимался с детьми. В тот вечер бывший муж девушки, явившийся домой пьяным, приревновал её, поскольку увидел в телефоне сообщение от другого мужчины. Девушка пошла спать в комнату к ребёнку, но мужчина, впав в ярость, стал её избивать и насиловать, пишет Е1. На следующее утро свердловчанка, привезя ребёнка к маме, отправилась в полицию, где написала заявление на экс-супруга, а после пошла в больницу № 7, где зафиксировала побои и следы изнасилования. Бывший муж сразу нашёл адвоката. В полиции потерпевшую стали уговаривать, чтобы она забрала заявление хотя бы ради детей, у которых будет отец-насильник. К уговорам подключились и мать с сестрой мужа. Спустя месяц женщина, чувствуя, что дело затягивается, наняла адвоката, который узнал, что уголовное дело не возбудили. Адвокат и потерпевшая обжаловали это решение в суде, но постановления отменялись и возникали новые отказы. В итоге женщина написала жалобу на действия следователя, а в марте 2021 года она узнала, что дело завели на неё саму — по заявлению её экс-мужа, который написал заявление о ложном доносе. Через суд она и её адвокат сумели добиться отмены этого дела, но дело об изнасиловании так и не было заведено. Кроме того, бывший муж угрожал, что вывезет детей за границу. Вскоре женщина пришла на приём к руководителю свердловского Следственного комитета. Только после этого следователи областного СКР завели уголовное дело на её бывшего мужа. 5 мая мужчину отправили под домашний арест, 22 июня срок продлили ещё на месяц. Кроме того, женщина написала заявление на экс-супруга о ложном доносе на неё. Напомним, вечером 7 июня 2021 года девушку изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в тот же вечер. Сначала они распивали алкогольные напитки, а после он утащил её во двор, где и изнасиловал. Кричащая девушка привлекла внимание жильцов, которые вызвали полицию. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали насильника и доставили его в отделение. Выяснилось, что на территории России он находится незаконно. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске

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