Количество потерявшихся в лесу свердловчан в 2021 году выросло в два раза

Количество потерявшихся в лесу свердловчан в 2021 году выросло в два раза
Количество потерявшихся в лесу свердловчан в 2021 году выросло в два раза
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Количество людей, заблудившихся в лесу, в 2021 году на Урале резко возросло. Так, сейчас ищут пятерых без вести пропавших человек, а всего их — восемь. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС по Свердловской области.

По сведениям из отдела разыскной работы управления угрозыска МВД, потерявшихся больше — 8 человек. Причина несовпадения со статистикой МЧС кроется в том, что спасатели успевают подключиться не ко всем случаям исчезновения людей.

По словам заместителя начальника отдела разыскной работы, в отличие от того же периода 2020 года, количество потерявшихся в 2021 году больше в два раза. Такая статистика объясняется жарким маем и июнем, из-за чего многие люди выезжают за город, чтобы отдохнуть. Также замначальника добавил, что две трети случаев обычно приходятся на период сбора ягод и грибов, который сейчас ещё только начинается, пишет Е1.

По данным МЧС, из 19 человек, которых спасатели искали в лесах и водоёмах, погибло 4 человека. Более трети потерявшихся — люди от 60 лет.

Напомним, в мае 2021 года два мальчика 12 и 15 лет из Полевского ушли гулять в лес и потерялись. Они позвонили в ЕДДС и сообщили о том, что потерялись в лесополосе в районе коллективных садов «Леспромхоз» и «Машиностроитель». По телефону спасатели детям сказали, что им нужно идти на звук пожарной сирены. Через полтора часа мальчики вышли на дорогу на сигнал спецтехники и вскоре вернулись домой.

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