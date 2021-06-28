С жалобой на пожары из-за лесопилок обратилась к президенту РФ жительница Серова

Женщина из города Серова с просьбой разрешить вопрос со вредными выбросами на лесопилках в городском округе записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Видео женщина отправила на сайт прямой линии, которая пройдёт 30 июня 2021 года.

Горожане не раз обращались к мэру Серова из-за того, что в связи с сжиганием отходов определёнными предприятиями в окрестностях случаются возгорания, сообщает «Глобус». По словам женщины, помочь жителям города власти обещали ещё в 2019 году, говорили, что приобрели фотоловушки и уверяли, что пожаров больше не будет. В 2020 году пожаров было меньше, но в 2021 с начала лета они вспыхивали не менее 5 раз. Кроме того, в 2020 году, по словам жителей районов, которые находятся рядом с полигоном, где сжигают отходы, оставшиеся после обработки дерева, не раз жаловались на дым и загрязнённый воздух. После проверки лесопилок полицией и природоохранной структурой их владельцы были привлечены к административной ответственности. Однако в 2021 году горбыль жгут, как и раньше. Напомним, ночью 18 июня 2021 года начался пожар в заповеднике «Денежкин камень». На протяжении нескольких дней до происшествия на территории заповедника действовало предупреждение пятого класса пожарной опасности по погодным условиям. На 20 июня 2021 площадь пожара выросла до 63 гектаров. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров потушили свердловские спасатели

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter