Семья из Екатеринбурга объявила голодовку из-за угрозы потерять единственную квартиру

По решению суда пожилую жительницу Екатеринбурга Нину выселяют из единственной квартиры. Иск подала местная администрация, и пенсионерка его проиграла. Теперь она объявила голодовку.

По словам Нины, 29 июня у нее заберут жилье. На данный момент женщина проживает в нем с 15-летней внучкой, которая также начала голодать. Я перенесла инфаркт, у меня сахарный диабет. Нам снять квартиру не на что,рассказала Е1 Нина. Квартиру на улице Степана Разина она получила, когда работала в управляющей компании. В 2003 году, как материально ответственному лицу, пенсионерке дали жилье. Помимо внучки в квартире проживает дочь Нины, которая также там не зарегистрирована. Ленинский суд решил, что 29 июня вся семья будет выселена из помещения, поскольку квартира принадлежит администрации Екатеринбурга. Сказали, что это их жилье и мне оно не положено, я должна стоять в очереди 30 лет. Но я же не самовольно туда заехала. Нам некуда ехать!отметила пенсионерка. Для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, семья объявила голодовку. В Федеральной службе судебных приставов подтвердили, что жильцов будут выселять. Напомним, в апреле 55-летняя жительница Екатеринбурга потеряла четыре квартиры, доверившись собственной дочери и ее молодому человеку. Пара продала недвижимость и сбежала. Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника

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