Шесть человек утонули в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО за первый месяц лета

В июне 2021 года шесть человек утонули в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе.

Один из погибших — несовершеннолетний, еще пять — это взрослые, купавшиеся в нетрезвом состоянии. Речь идет о двух инцидентах, произошедших на реке Тагил у Шихана и на реке Чусовая в Нижнем Тагиле. Также 4 случая зарегистрировано в Горноуральском городском округе — в селе Петрокаменское, поселках Зональный и Покровка, на озере Щучье, рассказал TagilCity.ru старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка Нижнего Тагила Центра ГИМС Владислав Рябухин. Он отметил большинство смертей произошло из-за того, что взрослые заходили в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мы призываем жителей всех возрастов не купаться в неустановленных, малознакомых местах. Особенно в алкогольном опьянении, обратился к тагильчанам госинспектор. Напомним, в 23 июня тела двух утонувших за сутки мужчин нашли тагильские спасатели. Один утопленник был обнаружен в пруду села Петрокаменское, другой — поднят со дна водоема вблизи горы Шихан в Нижнем Тагиле. За сутки тела двух утопленников подняли со дна водоемов тагильские спасатели

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