Тело обнажённого мужчины найдено в подъезде жилого дома в Красноуфимске

Труп обнажённого мужчины нашли в подъезде дома на Ухтомской улице. Скончавшемуся на вид было около 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

Крови возле мужчины не было. Приехавшая скорая помощь попыталась его откачать, но было уже поздно, пишет Е1. Точные причины смерти мужчины на данный момент неизвестны. Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, смерть не криминальная. По словам жильцов, перед происшествием в подъезде был слышен шум, но никто не придал этому значения. Также они сообщили, что в этом доме у погибшего была квартира, однако у него была работа в Екатеринбурге и большую часть времени он жил там. Напомним, утром 1 июня 2021 года нашли тело 61-летнего тагильчанина в квартире на улице Свердлова. У погибшего была обнаружена колото-резаная рана в шее. Подозреваемым в убийстве стал хозяин жилья. На данный момент он заключён под стражу. По делу идёт следствие. Житель Нижнего Тагила напал на племянника с ножом

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