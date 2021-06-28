Цементная пыль из-за ЧП на заводе накрыла район Екатеринбурга

На екатеринбуржском цементном заводе по улице Щорса произошло ЧП: из силосов для хранения цемента начала вырываться пыль. Жители района сперва подумали, что на заводе случился пожар.

Из-за пыли, которая долетела до Машинной улицы, автомобилистам стало плохо видно дорогу, пишет Е1. Никакого хлопка или взрыва перед инцидентом слышно не было. По словам очевидцев, его могли не услышать или не обратить на него внимания, так как рядом с заводом строится новый дом, к тому же на самом заводе постоянно работает громкая техника. Напомним, 16 июня 2021 года от удара током скончался сотрудник Новотрубного завода в Первоуральске. Было возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Слабые отмазки заводов, мутная история и дикие самокаты: итоги недели в Нижнем Тагиле

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