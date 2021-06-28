Утопленника обнаружили отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге

Горожане, отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге, обнаружили труп. Очевидцы рассказали, что после ЧП там продолжили купаться уральцы с маленькими детьми.

По словам свидетеля Алексея, лодочники сообщили, что труп под водой находится не один день, так как сильно вздулся. Не исключается, что тело принесло с другого берега, поскольку за территорией пляжа следят инспекторы лесопарка. В полиции не подтвердили информацию о нахождении трупа, однако сотрудники УМВД и Следственного комитета уже выехали на место для проверки информации, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы областного главка Валерия Горелых. По его словам, предположительно, полуобнаженному мужчине около 40 лет. Мужчина, рассказавший об этом, в этот момент находился на берегу. И, конечно, был шокирован увиденным. Его еще больше удивило то, что тут же, на глазах, тело вновь ушло под воду, — подчеркнул Горелых. Теперь представители МВД устанавливают все обстоятельства инцидента. Напомним, в июне 2021 года шесть человек утонули в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Шесть человек утонули в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО за первый месяц лета

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