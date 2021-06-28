Водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле

Водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле
Водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
37-летний пешеход угодил под колеса пассажирской «ГАЗели» на пешеходном переходе у дома № 31А по улице Береговая — Краснокаменская в Нижнем Тагиле утром 28 июня.

Как установили сотрудники ГИБДД, 41-летний водитель пассажирского автобуса «ГАЗ», следуя по улице Береговая — Краснокаменская со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Ермака, у дома № 31А допустил наезд на пешехода — 37-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного​ происшествия мужчина с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, перелом костей носа под вопросом, ушиб грудной клетки был госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила, рассказали TagilCity.ru в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Водитель, совершивший наезд на пешехода, пояснил, что мужчина вышел на пешеходный переход неожиданно, когда он уже тронулся с места после того, как пропустил других пешеходов. Наезда избежать не удалось, несмотря на примененное экстренное торможение.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В момент аварии в салоне «ГАЗели» находилось двое пассажиров, никто из них не пострадал. По результатам проведенного медосвидетельствования, водитель был трезв.

По факту ДТП проводится дознание, по окончанию которого будет принято мотивированное процессуальное решение, уточнили в ГИБДД.

Напомним, вечером 22 июня 8-летний мальчик был сбит машиной ВАЗ-2109 на улице Ульяновская, 53 в Нижнем Тагиле. За рулем автомобиля сидела 19-летняя девушка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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