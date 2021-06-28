Вышла из дома и не вернулась 15-летняя девочка в Нижнем Тагиле

Девочка Антонина Прейда вышла из дома в районе 15:00 на улице Пархоменко на Красном Камне в Нижнем Тагиле 27 июня 2021 года и до сих пор не вернулась.

Родители девочки во время конфликта отобрали у дочери телефон. Этим наказали и спрятали его. Она разозлилась, устроила истерику и вышла из дома погулять с подругой около 17.00. Девушки нет дома сутки. Искали всю ночь, ждали,сообщила TagilCity.ru мама девочки. 15-летняя Антонина. Родители пропавшей девочки обратились с заявлением в полицию. На данный момент они обзванивают поисковиков. Да, действительно такое сообщение поступало. Пока ничего не известно. По данному факту проводится проверка,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, недавно нашлась живой девушка, которая пропала 18 июня. Она пришла организацию помощи женщинам и детям в трудных ситуациях «Аистёнок», где оказалось, что её ищут уже несколько дней. Девушка сказала, что кто-то ударил её по голове, из-за чего она потеряла сознание. Где она была всё это время, неизвестно. В МВД подробностей также не сообщили. Волонтеры не согласились с версией МЧС о поисках пропавшего в Абхазии туриста с Урала

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