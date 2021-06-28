За хищение 63,5 миллионов рублей арестованы три офицера авиации ФСБ в Москве

За хищение 63,5 миллионов рублей арестованы три офицера авиации ФСБ в Москве
За хищение 63,5 миллионов рублей арестованы три офицера авиации ФСБ в Москве
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Решением 235-го Гарнизонного военного суда на два месяца арестовали начальника шестого отдела управления авиации ФСБ, его заместителя и офицера данного подразделения. Всех троих обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

63,5 миллиона рублей были похищены в 2017-2019 годах при заключении контрактов между управлением авиацией ФСБ и ставропольской фирмой, которая поставляла технику и оборудование подразделения погранвойск в Ставрополе, сообщают «Новые известия».

Фирма должна была установить в Воркуте сборно-разборный комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, применяющихся авиацией ФСБ. Однако ничего этого компания не выполнила.

Также главным фигурантом этого дела стал Вазген Бабаханян, который был реальным руководителем фирмы, в отличие от указанного лица в официальных документах.

14 июля 2020 года следователи МВД Республики Коми возбудили уголовное дело. Бабазаняна арестовали. Спустя неделю военный следственный отдел СКР по Воркутинскому гарнизону приступил к расследованию по тем же фактам, но в связи со злоупотреблением должностными правами. В начале 2021 года два дела объединили в одно. Предприниматель и офицеры свою вину отрицают.

Напомним, исполнительный директор ООО «Центр Загородной Недвижимости» похитил у своих клиентов 105 миллионов рублей. В 2018-2019 годах мужчина обманывал граждан, которые хотели построить дома на принадлежащих ему земельных участках. Он заключал с клиентами договоры, убеждал, что в качестве аванса люди должны вносить средства исключительно наличными. В результате он обманул 42 клиента. Данное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга и вынесет решение.

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