На улице Тагильская перевернулось авто. «Сбит столб, валяются провода» (ФОТО)
28 июля 2014, 18:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Некоторое время назад на Вые в Нижнем Тагиле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как рассказали пользователи паблика «Типичный Тагильчанин», на улице Тагильская перевернулся автомобиль. По всей видимости, это ВАЗ-2104.
На фото видно, что сбит столб, валяются провода. На месте работают сотрудники ДПС. Подробности аварии будут известны позже. Скорее всего, имеет место превышение допустимой скорости.
В результате ДТП образовалась пробка. Тагильчане, будьте аккуратны за рулем!
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотографии из группы «ТТ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей