На улице Тагильская перевернулось авто. «Сбит столб, валяются провода» (ФОТО)

Как рассказали пользователи паблика «Типичный Тагильчанин» , на улице Тагильская перевернулся автомобиль. По всей видимости, это ВАЗ-2104.

На фото видно, что сбит столб, валяются провода. На месте работают сотрудники ДПС. Подробности аварии будут известны позже. Скорее всего, имеет место превышение допустимой скорости.