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На улице Тагильская перевернулось авто. «Сбит столб, валяются провода» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На улице Тагильская перевернулось авто. «Сбит столб, валяются провода» (ФОТО)

28 июля 2014, 18:10Происшествия
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