Неверность подруги раскрыли воры: в Нижнем Тагиле обокрали молодую пару

Собутыльники расположились в подъезде возле квартиры девушки. Спустя какое-то время под действием алкоголя тагильчанка уснула. А её новые друзья воспользовались ситуацией и открыли ключом квартиру. Парни вынесли из квартиры имущества на 73 тысячи рублей. Потом «джентльмены» занесли спящую девушку в квартиру и захлопнули дверь, рассказывают в пресс-службе МВД.

Проснувшись, девушка не смогла вспомнить, как оказалась в квартире. Вернувшийся с работы, ее возлюбленный обнаружил пропажу ценностей и вызвал полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 20 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» и батальона патрульно-постовой службы опросили жильцов дома, которые видели выпивающую на ступеньках компанию. По подробным приметам воров задержали.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 (Кража с незаконным проникновением в жилище). Неработающие молодые люди 23 и 25 лет находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они признали. Злоумышленникам грозит срок лишения свободы до 6 лет.