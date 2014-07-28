Ночью в пожаре погибла тагильчанка. Ее личность устанавливается
28 июля 2014, 10:35Происшествия
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Сегодняшней ночью в одном из коллективных садов Нижнего Тагила случился пожар, в результате которого погиб один человек.
Все произошло в коллективном саду «УВЗ». На площади 30 кв.м. сгорел садовый домик. На пульт дежурного сигнал поступил в 00:36. В пожаре погибла женщина, личность которой в настоящее время устанавливается. На место выезжала также следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.
Сообщается, что предварительная причина – неосторожное обращение с огнем погибшей при курении. Ущерб устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Возгорание было полностью ликвидировано в 3:28.
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