Ночью в пожаре погибла тагильчанка. Ее личность устанавливается

Все произошло в коллективном саду «УВЗ». На площади 30 кв.м. сгорел садовый домик. На пульт дежурного сигнал поступил в 00:36. В пожаре погибла женщина, личность которой в настоящее время устанавливается. На место выезжала также следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.