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Областное ГИБДД разыскивает свидетелей аварии: один участник погиб, другой - скрылся (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Областное ГИБДД разыскивает свидетелей аварии: один участник погиб, другой - скрылся (ФОТО)

28 июля 2014, 12:03Происшествия
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