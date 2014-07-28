Областное ГИБДД разыскивает свидетелей аварии: один участник погиб, другой - скрылся (ФОТО)

25-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21120, двигаясь по автодороге «Екатеринбург-Кольцово» в сторону Екатеринбурга, столкнулся с грузовым автомобилем. После автопроисшествия водитель грузовой машины скрылся с места происшествия.

А парень в результате ДТП от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД, гарантируя конфиденциальность, обращаются ко всем очевидцам авария и, конечно, к водителю грузовика, с просьбой сообщить подробности в ГИБДД по следующим телефонам: 8-906-809-97-79, 257-13-63, 263-19-88 или 02.

Фотографии ГУ МВД по Свердловской области