Областное ГИБДД разыскивает свидетелей аварии: один участник погиб, другой - скрылся (ФОТО)
28 июля 2014, 12:03Происшествия
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Вчерашней ночью примерно в 3:20 на третьем километре Новокольцовского тракта произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек.
25-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21120, двигаясь по автодороге «Екатеринбург-Кольцово» в сторону Екатеринбурга, столкнулся с грузовым автомобилем. После автопроисшествия водитель грузовой машины скрылся с места происшествия.
А парень в результате ДТП от полученных травм скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД, гарантируя конфиденциальность, обращаются ко всем очевидцам авария и, конечно, к водителю грузовика, с просьбой сообщить подробности в ГИБДД по следующим телефонам: 8-906-809-97-79, 257-13-63, 263-19-88 или 02.
Фотографии ГУ МВД по Свердловской области
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