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«Водитель ВАЗа открыл стрельбу из травматики»: тагильчане ищут участника конфликта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водитель ВАЗа открыл стрельбу из травматики»: тагильчане ищут участника конфликта

28 июля 2014, 14:54Происшествия
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