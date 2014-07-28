«Водитель ВАЗа открыл стрельбу из травматики»: тагильчане ищут участника конфликта
В минувшее воскресенье в Нижнем Тагиле произошел беспрецедентный случай. Между двумя водителями возник конфликт, который привел к потасовке с применением огнестрельного оружия травматического действия.
Пользовательница Елена рассказала о случившемся в группе «Типичный Тагильчанин»:
В воскресенье, ориентировочно в 19:00 на центральном повороте в пос. Старатель, произошел конфликт между водителем автомобиля Волга и водителем ВАЗ-2114 серебристого цвета. Водитель ВАЗа открыл стрельбу из травматического пистолета и вел себя крайне неадекватно. Потом его задержали, предположительно в состоянии наркотического опьянения. Разыскивается водитель Волги для привлечения неадеквата к ответственности.
Как оказалось, Евгения – даже не тагильчанка. Она стала свидетелем этой жуткой ситуации, когда водитель открыл стрельбу, несмотря на поток автомашин, и позвонила в полицию. «Водитель Волги стал спешно доставать из машины жену с ребенком и маму», рассказывает Евгения. Это была сине-зеленая «Волга», предположительно 31105. Серьезных последствий, к счастью, удалось избежать.
В пресс-службе МВД информации по данному случаю нет, нет и никаких подробностей. Тагильчане в настоящее время ищут водителя той самой «Волги», чтобы привлечь неадекватного водителя ВАЗа к ответственности. С любой информацией по данной ситуации можно обратиться в местное отделение полиции.
Отметим, что происшествия с применением травматического оружия увеличились. Не так давно во дворе по улице Фрунзе мужчина обстрелял группу школьников. Один из них был ранен.
© TagilCity.ru