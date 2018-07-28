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Пьяный житель Кировграда напал на полицейского после ранения собутыльника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Кировграда напал на полицейского после ранения собутыльника

Сегодня, 10:00Происшествия
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