Пьяный житель Кировграда напал на полицейского после ранения собутыльника
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В Кировграде на скамье подсудимых оказался местный житель, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого и нападении на сотрудника полиции. По решению суда подсудимый проведет 3 года в тюрьме.
Согласно материалам дела, в июле 2017 года 45-летний житель Кировграда после употребления спиртного и возникшего конфликта нанес 4 удара ножом собутыльнику в спину.
Пострадавшего отвезли в больницу, где диагностировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью. После того, как подозреваемого доставили в отделение полиции, он напал на оперуполномоченного, который осуществлял допрос.
27 июля 2018 года суд признал жителя Кировграда виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 318 УК РФ. Следующие 3 года мужчина проведет в колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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