Пьяный житель Кировграда напал на полицейского после ранения собутыльника

Согласно материалам дела, в июле 2017 года 45-летний житель Кировграда после употребления спиртного и возникшего конфликта нанес 4 удара ножом собутыльнику в спину.

Пострадавшего отвезли в больницу, где диагностировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью. После того, как подозреваемого доставили в отделение полиции, он напал на оперуполномоченного, который осуществлял допрос.