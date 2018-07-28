Родственники обвиняют врачей в смерти бывшего полицейского в Первоуральске

С кровоточащими швами после плановой операции, проведенной в Екатеринбурге, мужчину доставили в городскую больницу Первоуральска. Первоуральские медики провели еще три операции, но спасти пациента не удалось.

Жена экс-полицейского считает врачей виновными в смерти ее мужа. По ее мнению, в областной больнице мужчине занесли инфекцию в кишечник, а первоуральские врачи не смогли вылечить начавшийся перитонит.

Тут просто явно просматривается врачебная ошибка. Получается, что человека на простейшей операции взяли и погубили просто-напросто, говорит сын погибшего.

В течение пяти дней 58-летний мужчина пытался вылечить гнойную рану на дому.

Мы начали исправлять ошибки областной больницы, и мы, в принципе, сделали всё. Позднее обращение, понимаете, это будет учитываться везде, во всех инстанциях. Вот тут было время упущено, пять дней сидели дома и самостоятельно делали перевязки, говорит заведующая отделением гнойной хирургии городской больницы Первоуральска.