Родственники обвиняют врачей в смерти бывшего полицейского в Первоуральске
Проверка по факту смерти бывшего полицейского проводится в Свердловской области.
С кровоточащими швами после плановой операции, проведенной в Екатеринбурге, мужчину доставили в городскую больницу Первоуральска. Первоуральские медики провели еще три операции, но спасти пациента не удалось.
Жена экс-полицейского считает врачей виновными в смерти ее мужа. По ее мнению, в областной больнице мужчине занесли инфекцию в кишечник, а первоуральские врачи не смогли вылечить начавшийся перитонит.
Тут просто явно просматривается врачебная ошибка. Получается, что человека на простейшей операции взяли и погубили просто-напросто, говорит сын погибшего.
В течение пяти дней 58-летний мужчина пытался вылечить гнойную рану на дому.
Мы начали исправлять ошибки областной больницы, и мы, в принципе, сделали всё. Позднее обращение, понимаете, это будет учитываться везде, во всех инстанциях. Вот тут было время упущено, пять дней сидели дома и самостоятельно делали перевязки, говорит заведующая отделением гнойной хирургии городской больницы Первоуральска.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.