На акции за свободные выборы в Москве задержали рекордное число протестующих

Протесты начались 14 июля. Участники требовали допустить оппозиционных кандидатов на выборы. Митинг 20 июля на проспекте Сахарова митинг собрал более 22 тысяч человек. Тогда политик Алексей Навальный заявил, что если их требования выполнены не будут, акция пройдёт у мэрии. После этого Следственный комитет завел дело о давлении на избиркомы, у недопущенных кандидатов прошли обыски, а двоих из них вызвали на допрос. Алексея Навального с несколькими активистами арестовали за призыв к проведению акции.

Однако она всё-таки состоялась. Задержания начались ещё за пару часов до её начала. К 13-00, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны как минимум 26 человек. Подходы к Мосгоризбиркому и мэрии перекрыли: ограждениями и автозаками. Люди начали расходиться по всему центру столицы, но силовики преследовали их и продолжали задержания. Одного из оппозиционных кандидатов Любовь Соболь оштрафовали, но она заявила, что присоединится к акции куда уже переместились тысячи людей и сотни полицейских. К тому времени собравшуюся на площади толпу разогнали.

Полиция также явилась в студию телеканала «Дождь», где шла прямая трансляция с акции: главреду Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в качестве свидетеля по делу о давлении на избиркомы, притом, назначенный на 19-00 того же дня. Кроме того, полицейские сорвали трансляцию «Навальный Live» ворвавшись в их студию с обыском.