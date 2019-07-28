На акции за свободные выборы в Москве задержали рекордное число протестующих
Накануне, 27 июля, в Москве на Тверской площади возле мэрии прошла несогласованная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В полиции сообщают о 1074 задержанных, правозащитники говорят о 1400.
Протесты начались 14 июля. Участники требовали допустить оппозиционных кандидатов на выборы. Митинг 20 июля на проспекте Сахарова митинг собрал более 22 тысяч человек. Тогда политик Алексей Навальный заявил, что если их требования выполнены не будут, акция пройдёт у мэрии. После этого Следственный комитет завел дело о давлении на избиркомы, у недопущенных кандидатов прошли обыски, а двоих из них вызвали на допрос. Алексея Навального с несколькими активистами арестовали за призыв к проведению акции.
Однако она всё-таки состоялась. Задержания начались ещё за пару часов до её начала. К 13-00, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны как минимум 26 человек. Подходы к Мосгоризбиркому и мэрии перекрыли: ограждениями и автозаками. Люди начали расходиться по всему центру столицы, но силовики преследовали их и продолжали задержания. Одного из оппозиционных кандидатов Любовь Соболь оштрафовали, но она заявила, что присоединится к акции куда уже переместились тысячи людей и сотни полицейских. К тому времени собравшуюся на площади толпу разогнали.
Полиция также явилась в студию телеканала «Дождь», где шла прямая трансляция с акции: главреду Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в качестве свидетеля по делу о давлении на избиркомы, притом, назначенный на 19-00 того же дня. Кроме того, полицейские сорвали трансляцию «Навальный Live» ворвавшись в их студию с обыском.
Организаторы заявили, что всего на акции было до 10 тысяч человек. В полиции же настаивают, что участников было 3500 тысячи, остальные 700 — журналисты и блогеры. Задержанных было 1074 человека, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД. «ОВД-Инфо» подсчитало, что задержанных было 1370 человек, что явялется рекордом за последние 7 лет.