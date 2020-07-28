Имеет хроническое заболевание: в Нижнем Тагиле пропал 41-летний мужчина

С заявлением в полицию обратилась мать мужчины. Она рассказала, что он ушел из дома по Уральскому проспекту 25 июля около 11.00. Тагильчанин не сообщил, куда уходит, к вечеру он не вернулся домой. Сотовый телефон он не взял с собой, однако у него при себе имеется паспорт. Мужчина имеет хроническое заболевание и нуждается в медицинской помощи. В полиции сообщили, что информации о том, что он попал в больницу, нет.