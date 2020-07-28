Имеет хроническое заболевание: в Нижнем Тагиле пропал 41-летний мужчина
Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают 41-летнего Аркадия Рачевского, который ушел из дома 25 июля, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
С заявлением в полицию обратилась мать мужчины. Она рассказала, что он ушел из дома по Уральскому проспекту 25 июля около 11.00. Тагильчанин не сообщил, куда уходит, к вечеру он не вернулся домой. Сотовый телефон он не взял с собой, однако у него при себе имеется паспорт. Мужчина имеет хроническое заболевание и нуждается в медицинской помощи. В полиции сообщили, что информации о том, что он попал в больницу, нет.
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Мужчина среднего телосложения, его рост 165 сантиметров, волосы короткие, темные. В день ухода мужчина был в синих джинсах и синих кроссовках, на нем рубаха зеленого цвета.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Аркадия Рачевского, просят позвонить по телефону (3435)97-65-02 или на линию 02.
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