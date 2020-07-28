На борту самолета «Новосибирск-Екатеринбург» сотрудники ФСБ искали взрывчатку

Инцидент произошел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после приземления самолета, следовавшего из Новосибирска. Собеседник издания в аэропорту столицы Урала подтвердил данную информацию, подчеркнув, что взрывное устройство оперативниками обнаружено не было.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, задержки рейса не было, и самолет прибыл в Екатеринбург по расписанию, в 20:07 местного времени.