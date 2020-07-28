На борту самолета «Новосибирск-Екатеринбург» сотрудники ФСБ искали взрывчатку
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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На борту самолета «Новосибирск-Екатеринбург» сотрудники ФСБ после поступившего анонимного звонка о минировании искали взрывное устройство, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после приземления самолета, следовавшего из Новосибирска. Собеседник издания в аэропорту столицы Урала подтвердил данную информацию, подчеркнув, что взрывное устройство оперативниками обнаружено не было.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, задержки рейса не было, и самолет прибыл в Екатеринбург по расписанию, в 20:07 местного времени.
Ранее самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Екатеринбург, однако по прибытии в аэропорт «Кольцово» командир воздушного судна сообщил диспетчеру поступившую ему информацию о минировании, которое также оказалось ложным.
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