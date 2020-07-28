Распространение огня в уральском заповеднике «Денежкин камень» удалось остановить
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"
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Продвижение огня в уральском заповеднике «Денежкин камень» было остановлено. На данный момент продолжается тушение активных участков кромки пожара. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
Кроме того, создается минерализованная полоса по контуру. На южной кромке горения были затушены, а на северо-востоке вертолет сбрасывал воду пять раз.
Сегодня в базовый лагерь заповедника прибудут 52 лесных пожарных из Абакана. В общей сложности сейчас в тушении задействовано 89 человек, а также четыре автомобиля УАЗ, ГАЗ 33081 «Егерь», КАМАЗ и вертолёт Ми-8.
Напомним, пожар в заповеднике начался 17 июля. В тот момент площадь составляла менее одного гектара, однако огонь быстро распространился. По данным на 27 июля его площадь составила 65 гектаров.
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