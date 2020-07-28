Распространение огня в уральском заповеднике «Денежкин камень» удалось остановить

Кроме того, создается минерализованная полоса по контуру. На южной кромке горения были затушены, а на северо-востоке вертолет сбрасывал воду пять раз.

Сегодня в базовый лагерь заповедника прибудут 52 лесных пожарных из Абакана. В общей сложности сейчас в тушении задействовано 89 человек, а также четыре автомобиля УАЗ, ГАЗ 33081 «Егерь», КАМАЗ и вертолёт Ми-8.