Следователи ищут ревнивого челябинца после стрельбы в жилом доме в Екатеринбурге
Вчера, 22:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы на улице Машинной, 29а в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство». В совершении преступления подозревается 29-летний житель Челябинска. По предварительной версии, мужчина проник в квартиру к своей возлюбленной и обнаружил, что там находится другой мужчина. Он выстелил в соперника и скрылся.
Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Жительница дома сообщила СМИ, что после стрельбы весь подъезд был в крови.
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