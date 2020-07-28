Следователи ищут ревнивого челябинца после стрельбы в жилом доме в Екатеринбурге

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство». В совершении преступления подозревается 29-летний житель Челябинска. По предварительной версии, мужчина проник в квартиру к своей возлюбленной и обнаружил, что там находится другой мужчина. Он выстелил в соперника и скрылся.