Тагильчанин из-за непристегнутого ремня безопасности вылетел в окно машины и погиб

Инцидент произошел около пяти часов утра в районе Невьянска. Сорокалетний мужчина следовал в сторону Нижнего Тагила со стороны Екатеринбурга.

В ГИБДД сообщили, что водитель, потеряв управление автомобилем, допустил съезд транспортного средства в кювет, где произошло опрокидывание. По предварительным данным, тагильчанин не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его выбросило через боковое стекло. От полученных травм водитель скончался на месте.

На данный момент выясняется, не находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что его водительский стаж составлял шесть лет.