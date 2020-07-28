Тагильчанин из-за непристегнутого ремня безопасности вылетел в окно машины и погиб
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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Сегодня жителя Нижнего Тагила во время ДТП выбросило из окна автомобиля, в следствие чего он погиб, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел около пяти часов утра в районе Невьянска. Сорокалетний мужчина следовал в сторону Нижнего Тагила со стороны Екатеринбурга.
В ГИБДД сообщили, что водитель, потеряв управление автомобилем, допустил съезд транспортного средства в кювет, где произошло опрокидывание. По предварительным данным, тагильчанин не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его выбросило через боковое стекло. От полученных травм водитель скончался на месте.
На данный момент выясняется, не находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что его водительский стаж составлял шесть лет.
Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле в результате ДТП водитель иномарки получил перелом шейных позвонков.
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