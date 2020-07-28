Тагильчанин стал жертвой мошенничества после перевода знакомому 13 тысяч рублей

В отдел полиции № 20 поступило заявление от жителя ГГМ о хищении с его банковской карты 13 тысяч рублей.

33-летний мужчина рассказал, что накануне ему пришло смс-сообщение с неизвестного номера, в котором незнакомец представился коллегой по работе. Он рассказал, что находится в Крыму на отдыхе и ему срочно требуются деньги. После переписки мужчина сделал несколько переводов со своей банковской карты.

Через несколько дней потерпевший позвонил знакомому, который подтвердил, что находится на отдыхе, но за переводом ни к кому не обращался. В этот момент мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска была проверена информация и установлена личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель ГГМ. Он написал явку с повинной. Полицейским подозреваемый пояснил, что работает вместе с потерпевшим и ему было известно, что их общий знакомый отдыхает на море, а потому у него возник умысел обмана.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.