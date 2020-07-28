В лесу недалеко от Нижнего Тагила пропала 74-летняя женщина с нарушением памяти

26 июля пожилая женщина гуляла в лесу со своей дочерью, однако отошла вглубь леса на триста метров, пока дочь отвлеклась,сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда Игорь Гапонов.

Гапонов также добавил, что вчера порядка двадцати человек участвовали в поисках Татьяны Мель. Также в воздух был запущен квадрокоптер с тепловизором, однако результаты поисков успехов не принесли. Сегодня, отмечает руководитель отряда, поиски продолжатся.

У пожилой женщины имеются проблемы с памятью. В день пропажи пенсионерка была одета в синюю кофту на замке, серые штаны и кремовые балетки.