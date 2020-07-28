В лесу недалеко от Нижнего Тагила пропала 74-летняя женщина с нарушением памяти
Сегодня, 14:56ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Скорпион»
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В лесу недалеко поселка Новоасбест под Нижним Тагилом третьи сутки ищут пожилую 74-летнюю Татьяну Мель с нарушением памяти, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
26 июля пожилая женщина гуляла в лесу со своей дочерью, однако отошла вглубь леса на триста метров, пока дочь отвлеклась,сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда Игорь Гапонов.
Гапонов также добавил, что вчера порядка двадцати человек участвовали в поисках Татьяны Мель. Также в воздух был запущен квадрокоптер с тепловизором, однако результаты поисков успехов не принесли. Сегодня, отмечает руководитель отряда, поиски продолжатся.
У пожилой женщины имеются проблемы с памятью. В день пропажи пенсионерка была одета в синюю кофту на замке, серые штаны и кремовые балетки.
Ранее в Нижнем Тагиле пропала девушка-подросток с инвалидностью по слуху. Девушка найдена.
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