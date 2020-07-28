В Свердловской области в трех городских округах объявлен режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели в Ивдельском, Пелымском и Гарьинском округах. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Щуплецов. По его словам, в этом году на Урале очень жаркое лето, и мало дождей. Наибольше число лесных пожаров пришлось на север области. Также он пояснил, что существует угроза распространения огня на населённые пункты, находящиеся на севере, однако огонь удается сдерживать, активного горения нет.