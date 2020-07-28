В Свердловской области в трех городских округах объявлен режим ЧС из-за пожаров
В Свердловской области объявлен режим ЧС в трех городских округах. Причиной стали лесные пожары, пишет ТАСС.
Режим ЧС ввели в Ивдельском, Пелымском и Гарьинском округах. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Щуплецов. По его словам, в этом году на Урале очень жаркое лето, и мало дождей. Наибольше число лесных пожаров пришлось на север области. Также он пояснил, что существует угроза распространения огня на населённые пункты, находящиеся на севере, однако огонь удается сдерживать, активного горения нет.
Денис Щуплецов рассказал, что в Свердловской области происходит 12 пожаров каждый день. На тушении лесных пожаров работают более 600 человек и 130 единиц спецтехники.
Сегодня стало известно, что удалось остановить распространение огня в заповеднике «Денежкин камень». Пожар в заповеднике начался 17 июля. В тот момент площадь составляла менее одного гектара, однако огонь быстро распространился. По данным на 27 июля, площадь пожара составила 65 гектаров.