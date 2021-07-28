48-летний мужчина скончался после введения катетера в шею в больнице Екатеринбурга

48-летний мужчина скончался после введения катетера в шею в больнице Екатеринбурга
48-летний мужчина скончался после введения катетера в шею в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: 1МI
Житель Екатеринбурга скончался после капельницы в Уральском институте кардиологии на улице Малышева, где он проходил обследование в связи с сердечной недостаточностью. Несчастный случай произошёл 31 мая 2021 года.

В тот день мужчине врачи поставили катетер, чтобы сделать коронарографию, для проверки состояния сосудов сердца. На ногах и руках вен у него не было видно, поэтому катетер поставили в шею. Жена погибшего сообщила, что катетер ему ставили и раньше, и никаких проблем не возникало, пишет Е1.

Однако в этот раз после установки катетера на шее вздулась шишка. Через какое-то время самочувствие мужчины ухудшилось.

По словам жены, в последних разговорах с ней муж еле говорил. Кроме того, у него было тяжёлое дыхание. Жене он сообщил, что ему поставили капельницы и уколы для сворачивания крови. Вскоре мужчина стал задыхаться, и в 18:40 его перевели в реанимацию, где подключили к ИВЛ. Однако около 20:40 пациент скончался.

Также женщина сообщила, что когда она приехала в институт кардиологии после известия о смерти мужа, её пытались убедить в том, что врачебной ошибки в данном случае не было. Мужчина проходил терапию, на фоне которой увеличивается склонность к кровотечению.

Вскоре сотрудники кардиологии вскрыли тело умершего и после обследования выдали справку жене. В «причинах смерти» медики указали 3 фактора: катетеризация яремной вены, левожелудочковая недостаточность и гематома мягких тканей шеи.

Женщина отправилась в Следственный комитет с требованием разобраться в данном происшествии.

По мнению сотрудников института кардиологии, причиной гибели пациента стали его проблемы с сердцем, с которыми он и поступил. Также они утверждают, что пациент был предупреждён о введении катетера в шею и о соблюдении мер предосторожности, но он их не соблюдал.

Сейчас тело погибшего находится на судебно-медицинской экспертизе, результаты ожидаются.

Напомним, осенью 2020 года было возбуждено дело о халатности в отношении заведующей отделением гнойной хирургии городской больницы Первоуральска. Её обвинили в смерти пациентки, которая произошла 19 марта 2019 года в результате неверно поставленного диагноза при поступлении. Фельдшер скорой помощи поставил предварительный диагноз «аппендицит». Заведующая этот диагноз исключила и не назначила обязательных обследований. В результате спустя неделю пациентка скончалась в больнице от гниющего аппендицита.

Сюжеты:
Екатеринбург
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