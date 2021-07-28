Детей с особенностями развития выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга

Детей с особенностями развития выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга
Детей с особенностями развития выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: скриншот видео
Жительница Санкт-Петербурга выгнала с детской площадки воспитанников инклюзивного центра, гуляющих там под присмотром сотрудников. Женщине не понравилось, что дети с особенностями развития находятся рядом с ее внучкой.

Видео того, как женщина прогоняет детей с особенностями развития с площадки, расположенной на территории жилого комплекса, на днях увидели в сети тысячи россиян. Инцидент произошел 26 июля и был запечатлен на камеру мобильного телефона сотрудниками инклюзивного центра «Какая разница».

Петербурженка просила «убрать детей» с площадки, чтобы они не пугали ее внучку и других детей.

Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте, заявила женщина.

Она также отметила, что ее квартира в жилом комплексе — 137 квадратных метров — и этот факт означает, что она может устанавливать свои правила во дворе жилого комплекса.

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После случившегося директор учреждения обратилась с заявлением в правоохранительные органы, там организовали проверку, сообщает 360. Также представители центра намерены обратиться в суд, чтобы наказать даму за оскорбление детей-инвалидов.

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