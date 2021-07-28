Дети с Урала оказались в больнице после отравления в ресторане Санкт-Петербурга

Несколько уральских детей пришлось экстренно снять поезда из-за тяжелого пищевого отравления и направить в медучреждения после обеда в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Ситуацию поручил проконтролировать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Группа детей из Свердловской области в минувшие выхолные перед отправлением поезда в Екатеринбург пообедала в петербургском ресторане «Ладога», после чего оказалась на больничных койках. Ребятам стало плохо уже в поезде — их поочередно пришлось высаживать на крупных станциях и в тяжелом состоянии доставлять в медучреждения, сообщает Е1. В итоге до дома доехали трое детей, и тех по прибытию определили в больницу. Роспотребнадзор занялся этой историей сразу после того, как у нас сняли с поезда первых детей. По каждой области, через которую мы проезжали, сотрудники управления, прокуратуры и транспортной полиции проверяли нас практически на каждой станции, рассказала одна из женщин, сопровождающих группу. Проконтролировать ситуацию областному Минздраву поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день семеро детей проходят лечение в Костромской области, трое — в Кировской, еще трое — в детской больнице № 9 Екатеринбурга, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники транспортной прокуратуры и управления Роспотребнадзора. Напомним, в середине июля дети, поехавшие по бесплатным путевкам от мэрии Екатеринбурга в лагерь «Лесники» под Курганом, сообщили о пищевом отравлении. Некоторые родители после случившегося забрали из санатория детей домой. Дети из Екатеринбурга отравились в оздоровительном лагере под Курганом

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