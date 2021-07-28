Домогался ребенка: старовер убил обидчика племянницы

Домогался ребенка: старовер убил обидчика племянницы
Домогался ребенка: старовер убил обидчика племянницы
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: 1МI
Свердловский старовер и многодетный отец признался в убийстве мужчины, который домогался его 14-летней племянницы. Трагедия случилась в деревне Большое Седельниково.

Друг задержанного рассказал, что мужчина был спокойным человеком, даже голос никогда не повышал. В юности старовер связался с «дурной компанией» и оказался судим. Позже он женился и у него пять детей.

После убийства мужчина сам вызвал полицию и во всем признался. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на собеседника.

Также семья племянницы, за которую заступился старовер, написали на убитого заявление о домогательствах.

Напомним, что житель Полевского обвиняется в убийстве женщины, с которой жил вместе. Тело знакомой мужчина спрятал на балконе. Происшествие случилось в середине июля 2021 года.

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