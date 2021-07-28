Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Барнауле

Происшествие произошло в подъезде дома № 3. Двух пострадавших госпитализировали в больницу, сообщают «Новые известия».
В доме, где произошёл взрыв, обрушилась часть стены, а перекрытия оказались повреждены. На месте происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и городского Управления по делам ГОЧС.
Рабочие строительной компании на данный момент проводит осмотр дома. После обследования примут решение о том, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры, или же им предложат разместиться в пункте временного размещения. В районе ввели режим ЧС.
По предварительной версии следствия, взрыва мог произойти из-за неисправного оборудования.
Напомним, утром 13 июля 2021 года в Геленджике произошёл взрыв газа в гостинице «Азария». В результате взрыв несколько человек пострадало, один погиб.