Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Барнауле

Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Барнауле
Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Барнауле
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: 1МI
В жилом доме произошёл взрыв бытового газа на Молодёжной улице в Барнауле. Из-за взрыва пострадали пожилая женщина и девочка. 32 человека были эвакуированы.

Происшествие произошло в подъезде дома № 3. Двух пострадавших госпитализировали в больницу, сообщают «Новые известия».

В доме, где произошёл взрыв, обрушилась часть стены, а перекрытия оказались повреждены. На месте происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и городского Управления по делам ГОЧС.

Рабочие строительной компании на данный момент проводит осмотр дома. После обследования примут решение о том, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры, или же им предложат разместиться в пункте временного размещения. В районе ввели режим ЧС.

По предварительной версии следствия, взрыва мог произойти из-за неисправного оборудования.

Напомним, утром 13 июля 2021 года в Геленджике произошёл взрыв газа в гостинице «Азария». В результате взрыв несколько человек пострадало, один погиб.

Материалы по теме:
происшествиевзрыв газапострадавшиеБарнаулрежим ЧС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы